"Прогрес повільніший, ніж хотілося б": Зеленський зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Прогрес контрнаступу ЗСУ "повільніший, ніж хотілося б".

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС .

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", - сказав президент в інтерв'ю ВВС.

Однією з головних перешкод просування українських військ є 20 000 замінованих квадратних кілометрів на території України.

"Чого б дехто не хотів, зокрема, спробами тиску на нас, за всієї поваги, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", – додав Зеленський.

На тлі цього Зеленський закцентував на наданні необхідної допомоги Україні від НАТО та наголосив, що кінцевим результатом стане вступ України до Альянсу.

Глава держави також додав, що Україна ніколи не сяде за стіл переговорів, навіть у разі зміни влади в Кремлі.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, бо це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав він.

Крім того, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямів – основ для світу. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії.