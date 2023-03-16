Прогриміли вибухи неподалік бєлгородської ТЕЦ: подробиці інциденту (фото і відео)

Частину міста перекрили через нібито падіння уламків ракети на трасу.

У ніч проти четверга, 16 березня, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Мешканці повідомляють про гучну "бавовну" у районі ТЕЦ, неподалік залізничного вокзалу.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що в російському регіоні начебто спрацювала ППО.

"У Бєлгороді системою ППО було збито 2 ракети. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", - написав він на своєму Telegram-каналі.

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Частину міста перекрили через нібито падіння уламків ракети на проїзну частину, повідомляють мешканці. Місцеві пабліки опублікували декілька відео з моментом вибуху.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області лунають вибухи вже третій день поспіль. Так, 14 березня "бавовна" сталася неподалік бєлгородського аеропорту. Тоді місцева влада заявила, що уламок ракети нібито потрапив у житловий сектор.

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