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Прогриміли вибухи неподалік бєлгородської ТЕЦ: подробиці інциденту (фото і відео)

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Прогриміли вибухи неподалік бєлгородської ТЕЦ: подробиці інциденту (фото і відео)

У Бєлгороді прогриміли вибухи / Фото: із соцмереж

Частину міста перекрили через нібито падіння уламків ракети на трасу.

У ніч проти четверга, 16 березня, у російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Мешканці повідомляють про гучну "бавовну"  у районі ТЕЦ, неподалік залізничного вокзалу. 

Губернатор Бєлгородської області заявив, що в російському регіоні начебто спрацювала ППО. 

"У Бєлгороді системою ППО було збито 2 ракети. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби", - написав він на своєму Telegram-каналі. 

Частину міста перекрили через нібито падіння уламків ракети на проїзну частину, повідомляють мешканці. Місцеві пабліки опублікували декілька відео з моментом вибуху. 

Нагадаємо, що в Бєлгородській області лунають вибухи вже третій день поспіль. Так, 14 березня "бавовна" сталася неподалік бєлгородського аеропорту. Тоді місцева влада заявила, що уламок ракети нібито потрапив у житловий сектор.

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Дата публікації
Перегляди
294
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