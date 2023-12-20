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Прогулянка не вдалась: ЗСУ знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
814
Час на прочитання
1 хв
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Прогулянка не вдалась: ЗСУ знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку – відео

Удар ЗСУ по солдатах РФ на Харківщині/ Фото: скриншот

Українські військові знищили групу росіян на Харківщині.

Збройні сили України щодня знищують ворога на українській землі. Цього разу російські загарбники потрапили під удар на Харківщині. 

Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах – робота 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Херсон – серед поранених є діти (фото).

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
814
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