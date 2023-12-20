Прогулянка не вдалась: ЗСУ знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку – відео

Українські військові знищили групу росіян на Харківщині.
Збройні сили України щодня знищують ворога на українській землі. Цього разу російські загарбники потрапили під удар на Харківщині.
Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах – робота 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку.
Нагадаємо, росіяни атакували дронами Херсон – серед поранених є діти (фото).
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