Прогулянка не вдалась: ЗСУ знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку – відео

Збройні сили України щодня знищують ворога на українській землі. Цього разу російські загарбники потрапили під удар на Харківщині.

Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах – робота 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Херсон – серед поранених є діти (фото).

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