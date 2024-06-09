Проходження ВЛК: у Міноборони працюють над електронними направленнями у "Резерв+"

Міністерство оборони України планує запровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний".

Про це в ефірі "Суспільного" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично йти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини", - заявила вона.

Як зазначила Черногоренко, військовозобов'язані громадяни зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку "Резерв+".

"Такої технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", - підсумувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився проходити ВЛК та ставати на військовий облік – як його покарали.

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