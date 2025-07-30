Програму "Контракт 18–24" розширили: що зміниться для нових учасників

Військовослужбовці за програмою "Контракт 18 - 24"

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Україна розширює програму “Контракт 18–24”, запускаючи окремий напрям для операторів дронів. Нові умови передбачають фіксований строк служби — два роки, грошову винагороду в розмірі мільйона гривень та відстрочку після завершення служби.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, на доручення Президента Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення про відкриття спеціального напрямку в межах програми “Контракт 18–24” — для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

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Ключові умови контракту для операторів БпЛА:

Фіксований термін служби — 2 роки

Базова підготовка — до 45 днів

Фахова підготовка — до 60 днів (залежно від наявних сертифікатів)

Адаптаційний курс — 14 днів

Грошова винагорода — 1 млн грн у три етапи

Після служби — можливість отримати іпотеку під 0%

Окрім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації на 12 місяців після досягнення 25 років для всіх, хто добровільно відслужив за цією програмою.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок “Резерв+”.

“Разом будуємо силу, яка зупинить росію і принесе довготривалий мир”, — наголосив міністр.

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Також нагадаємо, що громадяни України чоловічої статі, яким цьогоріч виповнюєтеся 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік призовників.