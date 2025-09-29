ТСН у соціальних мережах

Програш у війні був би корисним для Росії: Сікорський назвав історичну закономірність

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів історичні паралелі, заявивши, що програш у війні є єдиною умовою для реформ та зміни режиму в Росії.

Кирило Шостак
Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © twitter.com

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що завершення агресивних воєн зазвичай відбувається лише тоді, коли країна-агресор усвідомлює неможливість перемоги. Він підкреслив, що поразка у війні з Україною була б корисною для самої Росії, оскільки це єдина умова для початку реформ.

Про це польський міністр заявив в інтервʼю CNN.

За словами Сікорського, президент РФ Володимир Путін помилився, думаючи, що його "зустрінуть у Києві з відкритими обіймами". Проте російський лідер не може визнати своєї помилки ані собі, ані своєму народові. Міністр зазначив, що зазвичай такі війни завершує вже хтось інший, оскільки лише після поразки в країні можливі реформи.

Глава МЗС Польщі провів паралелі з історією Росії, нагадавши про низку її поразок:

 "Якщо подивитись на історію Росії, вона програла чимало воєн. Кримська війна, російсько-японська війна, вибули з Першої світової, програли вторгнення в Польщу 1920-го, в Афганістан, і програли холодну війну."

Сікорський наголосив на спільній закономірності цих поразок: "лише після війни в Росії відбувалися реформи".

"Фактично, реформи ставалися тільки після програної війни. Тож програш цієї війни для Росії був би корисним не лише для України та Європи, а й для самої Росії. І майже в усіх цих випадках у Росії відбувалася зміна режиму," — підсумував міністр.

