Проігнорував повістку: мешканцеві Прикарпаття загрожує п'ять років в’язниці

На Прикарпатті Надвірнянська окружна прокуратура повідомила про підозру 43-річному мешканцеві за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Про це повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

Мешканець Надвірної отримав повістку. Втім, не з’явився на призовну дільницю для мобілізації до ЗСУ. Зазначається, що військовозобов’язаний був попереджений про притягнення до відповідальності за неявку.

До слова, за ухилення від призову за мобілізацією передбачено покарання у виді позбавлення волі на термін від двох до п’яти років.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області за ухилення від призову судитимуть мешканця Дніпропетровщини. 31-річний чоловік у кінці березня переїхав на Прикарпаття. Він є військовозобов’язаним, а тому отримав повістку, але відмовився від призову на службу.

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