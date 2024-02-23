"Прокинулась від того, що мене кудись кинуло": жителі атакованого будинку Дніпра розповіли про пережите

Люди розповіли, що в момент атаки почули гул, від якого стигне кров, а потім – вибух і побачили заграву.

У Дніпрі мешканці пошкодженої російським дроном багатоповерхівки розповіли про пережиту нічну атаку. Люди почули вибух і побачили заграву, в цей момент одну з жінок просто викинуло з ліжка.

Про це йдеться у відео, яке опублікував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мешканці будинку у Дніпрі, по якому "прилетів" дрон, щосили тримаються, але сльози самі навертаються на очі.

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Одні мешканці багатоповерхівки після цього заціпеніли, інші кинулися перевіряти, чи цілі діти.

Пані Аллу – голову тутешнього ОСББ – просто викинуло з ліжка у її квартирі на дев’ятому поверсі. Цей поверх був повністю зруйнований. З руїн, що залишилися від оселі, жінка вибиралася через сусідній під’їзд. Хоча Алла втратила житло та отримала порізи обличчя, найбільше переживає за сусідів – чоловіка і жінку, яких поки не знайшли.

"Я на 9 поверсі. Квартири 72 і 71 – їх немає. Проснулася від того, що мене кудись кинуло. Навколо цегла. Страшно було, дроти пообривало. Вибралися. Вибралися сусіди з 71-ї. Чоловік, батько їхній – діабетик, немає його. Не знаємо, десь там під завалами. Вони вилізли рятувалися, хоч самі двоє", – розповіла Алла.

Вона додала, що рятувальники поки не можуть знайти жительку восьмого поверху, яка спала в залі, де тепер дірка.

Наслідки дронової атаки по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого / Скриншот з відео

Ще одна мешканка будинку Вікторія поділилася пережитим і сказала, що не одразу зрозуміла, що сталося.

"Дитина в мене підскочила, я її, звичайно ж, зразу накрила покривалом, підійшла до неї та вклала. Бо я одразу не зрозуміла… Я думала, десь "приліт". А це все в нас сталося", – розповіла жінка.

Інша жителька будинку Наталія зі сльозами на очах розповіла, що вся її квартира одразу ж наповнилася димом.

"Їдкий дим, тому що у дворі все горіло. Але жити треба. Життя продовжуються. Нас воїни захищають, все буде добре. Обов'язково", – переконана жінка.

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Жителі пошкодженої багатоповерхівки Дніпра розповіли про пережиту дронову атаку

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 23 лютого атакували дронами Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі. У Дніпрі БПЛА влучили по багатоповерхівці і по підприємству. Були травмовані восьмеро людей, двоє з яких перебувають у лікарні у стані середньої важкості.

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