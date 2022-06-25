"Прокинулися від гучних вибухів: росіяни випустили 24 ракети по Житомирській області

"Прокинулися від гучних вибухів: росіяни випустили 24 ракети по Житомирській області

Російські окупанти зранку завдали масового ракетного удару по Житомирській області. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Ракети були випущені з території Білорусі.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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“Сьогодні зранку прокинулись від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об’єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Їх було 24”, - повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

На сайті Житомирської ОДА попереджали жителів про небезпеку:

"Шановні жителі Житомирщини! Чути вибухи. Не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття. Намагайтесь перебувати у безпечному місці до закінчення тривоги і не нехтуйте попередженнями".

Раніше стало відомо, що російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській областям.

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