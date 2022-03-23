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Проклинають Росію, п'ють і просять шаманів про підтримку: СБУ перехопила розмову окупанта

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Проклинають Росію, п'ють і просять шаманів про підтримку: СБУ перехопила розмову окупанта

Окупант каже, що через війну в Україні він ненавидить Росію.

СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта. Він заявляє, що два тижні пробув у Чорнобильській зоні, де розпивав алкоголь, а тепер хоче вижити, а тому просить у шаманів про допомогу. 

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

"Бувалі російські вояки зізнаються рідним, що війна в Україні перевершила їх втрати в Чечні, а за рівнем спротиву – Сирію Вони відверто ненавидять свою владу і розуміють, що ніхто не ставиться до них, як до людей", - йдеться у повідомленні. 

 Ось що про це говорить окупант, який захоплював ЧАЕС, а зараз намагається взяти в облогу Київ:

"Уявляєш, ми під Чорнобилем два тижні стояли, нас усіх у бій кинули, п**араси йо**ні. Нашу державу, всіх ненавиджу на х*й", - каже окупант. 

Також російський солдат мріє вижити, а тому просить у шаманів провести обряд, помолитись за нього та поставити "оздоровчу" свічку. Окупант каже, що у майбутньому "коситиме від служби у РФ" та зізнається, що в Україні він випив стільки горілки, скільки ще ніколи у житті не випивав. 

"Що ж, наші військові доведуть до логічного завершення процес, запущений опроміненням ЧАЕС! І шаманські обряди тут безсилі", - наголосили у СБУ. 

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