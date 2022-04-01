"Проклинають своє військове і політичне керівництво": в СБУ розповіли, як впродовж місяця змінилася риторика загарбників

За день СБУ обробляє тисячі перехоплених розмов військових РФ.

Чим довше російські окупанти воюють в Україні, тим більше вони усвідомляють, що їм не перемогти у війні, розв'язаній їхнім диктатором Володимиром Путіним.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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За його словами, якщо порівнювати емоційний та психологічний стан російського солдата на початку вторгнення, то нині дедалі більше загарбників не мають бажання воювати проти України.

"За день обробляється сотні, а то і тисячі таких розмов. Якщо проводити аналітику, то помітно, як змінюється риторика загарбників. Спочатку вони були сповнені оптимізму і вірили, що захоплять Україну, якщо не за три дні, то хоча б за кілька тижнів. Зараз ситуація кардинально інша. Ворог деморалізований, у рашистських солдатів шалені втрати. Вони уже поступово усвідомлюють, що їм не перемогти", - розповів Дехтяренко.

Він додає, що російські солдати придумують різні способи, аби не брати участь у бойових діях. То ноги чи руки самі собі прострілюють, то прикидаються контуженими тощо.

"І тепер бажання в більшості з них — це просто вирватися з цієї війни. Також характерною особливістю є те, що для втечі з війни російські окупанти вдаються до різноманітних хитрощів. Хтось сам собі ламає ноги чи руки і їх відправляють в госпіталь. Хтось прикидається контуженим — ніби у них відбило пам’ять і вони не можуть продовжувати бойові дії. А хтось взагалі шукає так звані українські патрони, щоб ними прострелити собі ноги і їх також відвезли на лікування в Російську Федерацію. Дивно, що російські окупанти не знають того, що патрони у нас наразі ідентичні, і шукають саме українські", - зауважив речник СБУ.

"Наразі ми спостерігаємо, що більшість російських загарбників проклинають своє військове і політичне керівництво. Вони бачать, що насправді їх відправили в Україну як гарматне м’ясо і Путіну на них начхати", - додав Артем Дехтяренко.

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