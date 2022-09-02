Прокуратора встановила ім’я російського військового, який цинічно розстрілював цивільних

Ім'я російського ката, що вбивав цивільних, вдалося встановити прокуратурі Бучі, йдеться в ТСН.

На кадрах, які потрапили до рук журналістів CNN, видно як окупант, що вдав, ніби відпускає двох беззбройних українців - власника дилерського салону і сторожа, - після цього цинічно стріляє їм у спини. Цей росіянин - Микола Соковіков.

Тепер йому інкримінують порушення законів війни і зумисне вбивство.

Це сталося в березні біля автосалону в селі поблизу Києва, коли російські війська намагалися захопити українську столицю в перші дні вторгнення.

За даними української прокуратури, Соковіков разом з іншим невстановленим військовослужбовцем завдали цивільним щонайменше 12 вогнестрільних поранень. Вони були частиною групи солдатів, які потім розграбували підприємство та завантажили викрадені речі в автомобіль із маркуванням “Танковий спецназ РУС”.

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