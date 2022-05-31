Внаслідок артобстрілу окупантами Лисичанська загинув журналіст Франції.
Прокуратура відкрила провадження через загибель французького журналіста у Лисичанську Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу російськими загарбниками.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
30 травня 2022 року близько 13:30 у Лисичанську під артобстріл військовослужбовців РФ потрапив броньований транспортний засіб, в якому перебували троє представників іноземного ЗМІ "BFMTV" – двоє громадян Франції та громадянка України. Один з журналістів загинув на місці, інший – отримав осколкове ураження лівого стегна та контузію, а жінка – контузію. Також отримав осколкове поранення один зі співробітників поліції, який супроводжував журналістів.
За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у Луганській області більше не буде здійснюватися евакуація мирних жителів. Це сталось через те, що 30 травня російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав рятувати людей.
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