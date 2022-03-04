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Прокуратура відкрила провадження: внаслідок обстрілу РФ у Київській області загинув чоловік

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Прокуратура відкрила провадження: внаслідок обстрілу РФ у Київській області загинув чоловік

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Четверо цивільних отримали поранення.

Прокуратура розпочала розслідування через обстріл села Бишів у Київській області, де загинув мирний мешканець, а четверо осіб поранено.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, що ввечері 3 березня армія РФ здійснила обстріл артилерією. Снаряд влучив у сільський будинок культури. Крім того, згоріли три легкових автомобілі. Мирний мешканець, який у той момент перебува неподалік, отримав поранення несумісні з життям. Четверо селян поранено.
                                                                                                                                                                                                                    Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу збройними силами Російської Федерації населеного пункту. Дії військових країни-агресора кваліфікуються як порушення законів та звичаїв війни.

 До слова, від початку російської агресії на території Київської області окупанти здійсниди 47 обстрілів цивільних об’єктів. Загинуло 25 цивільних осіб, серед яких двоє дітей. 

Прокурори області зареєстрували 69 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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