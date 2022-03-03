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Прокуратура відкрила провадження за обстріл РФ найбільш населеного району Херсона: ідентифіковано лише двоє загиблих

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Прокуратура відкрила провадження за обстріл РФ найбільш населеного району Херсона: ідентифіковано лише двоє загиблих

фото / Сергій Гайдай

На момент обстрілу в помешканнях були мирні мешканці.

Через обстріл мікрорайону Таврійський у місті Херсон Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що окупаційна армія близько 10:53 ранку 3 березня під час обстрілу міста випустила снаряди по найбільш населеному житловому масиву. Постраждало декілька багатоповерхівок. У них на той момент перебували мирні жителі. Від удару квартири розбиті вщент. Чимало містян потерпіло.

Наразі вдалось ідентифікувати двох загиблих - це подружжя чоловік та жінки, які намагалися виїхати на легковому автомобілі. 

Херсонська обласна прокуратура відкрила процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розпочали за фактами обстрілів житлових кварталів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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