Прокуратура відкрила провадження за обстріл РФ найбільш населеного району Херсона: ідентифіковано лише двоє загиблих

Прокуратура відкрила провадження за обстріл РФ найбільш населеного району Херсона: ідентифіковано лише двоє загиблих

На момент обстрілу в помешканнях були мирні мешканці.

Через обстріл мікрорайону Таврійський у місті Херсон Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що окупаційна армія близько 10:53 ранку 3 березня під час обстрілу міста випустила снаряди по найбільш населеному житловому масиву. Постраждало декілька багатоповерхівок. У них на той момент перебували мирні жителі. Від удару квартири розбиті вщент. Чимало містян потерпіло.

Наразі вдалось ідентифікувати двох загиблих - це подружжя чоловік та жінки, які намагалися виїхати на легковому автомобілі.

Херсонська обласна прокуратура відкрила процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розпочали за фактами обстрілів житлових кварталів.