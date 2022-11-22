Прокуратура відкрила справу за фактом імітації здавання окупантів у полон та відкриття вогню по ЗСУ

В Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Луганська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни за фактом скоєння російськими військами віроломства.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, зі ЗМІ стало відомо, що в Макіївці на Луганщині російські військові імітували здавання в полон до бійців ЗСУ та відкрили вогонь по українських захисниках. Зазначається, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

"Під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам", – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Довідка: відповідно до Женевських конвенцій, заборонено вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства. Віроломство – дії, спрямовані на те, щоб викликати довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист або зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права в період збройних конфліктів, з метою обману такої довіри.

Що відомо про інцидент з окупантами

Російські пропагандисти виклали в Мережу відео, на якому нібито українські військові розстріляли окупантів під час здавання загарбників у полон Водночас на кадрах зафіксовано, що російський боєць не склав зброї та відкрив вогонь по ЗСУ.

Після інциденту уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські військові цинічно порушили міжнародні норми, адже вирішили хитрістю розправитись із ЗСУ, інсценувавши здавання в полон.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розслідуватиме цей інцидент із російськими загарбниками.

Історію з окупантами військовий експерт Олег Жданов назвав інформаційно-психологічною спецоперацією Росії, щоб загарбники не здавалися в полон.

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