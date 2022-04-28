Прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі: імена та фото

Прокуратура встановила 10 російських військових, які причетні до катування мирних українців у Бучі.
Слідство встановило, що ці кати захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
"Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ зс рф путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", - написала Венедіктова.
Вона також додала, що з людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку. Також вони обкрадали місцевих жителів. Також перевіряється їхня причетність до масових вбивств у Бучі.
Генеральна прокурорка також повідомила імена та фото окупантів, яких підозрюють у жорстоких злочинах, а це:
- молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв
- рядовий Григорій Наришкін
- рядовий Василь Князєв
- єфрейтор Семен Мальцев
- рядовий Сергій Пєскарьов
- рядовий Альберт Раднаєв
- єфрейтор Михайло Кашин
- єфрейтор Андрій Бізяєв
- єфрейтор Дмитро Сергієнко
- сержант Нікіта Акімов.
Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їх причетність до інших звірств - надсилайте докази на єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.
Нагадаємо, у Київській області знайшли 1150 тіл загиблих цивільних громадян.
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