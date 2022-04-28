Прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі: імена та фото

Прокуратура встановила 10 військових РФ, які катували українців у Бучі: імена та фото

Прокуратура встановила 10 російських військових, які причетні до катування мирних українців у Бучі.

Слідство встановило, що ці кати захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ зс рф путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат", - написала Венедіктова.

Вона також додала, що з людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку. Також вони обкрадали місцевих жителів. Також перевіряється їхня причетність до масових вбивств у Бучі.

Генеральна прокурорка також повідомила імена та фото окупантів, яких підозрюють у жорстоких злочинах, а це:

молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв рядовий Григорій Наришкін рядовий Василь Князєв єфрейтор Семен Мальцев рядовий Сергій Пєскарьов рядовий Альберт Раднаєв єфрейтор Михайло Кашин єфрейтор Андрій Бізяєв єфрейтор Дмитро Сергієнко сержант Нікіта Акімов.

Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їх причетність до інших звірств - надсилайте докази на єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.

Нагадаємо, у Київській області знайшли 1150 тіл загиблих цивільних громадян.

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