Прокурорка, яка висувала звинувачення Мілошевичу на трибуналі ООН, розповіла про можливий арешт і суд Путіна

Вона запевняє, що Україні потрібно підготувати всі матеріали і зачекати.

Колишній прокурор Міжнародних трибуналів ООН щодо колишньої Югославії та Руанди Карла дель Понте висловилась про арешт російського президента через звірства, які відбуваються в Україні. У своєму інтерв'ю Руслану Шаріпову вона розповіла про практичність затримання Путіна і суд над ним у Гаазі.

Якою є процедура і які практичні кроки потрібно зробити щоб видати міжнародний ордер на арешт Путіна?

Я побачила, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі відкрив розслідування щодо воєнних злочинів проти людства, скоєних під час конфлікту в Україні. Путін - головнокомандувач армії, російської армії. По телебаченню я бачила, що ця армія бомбардує цивільні будівлі, а не військові об’єкти. Тому це суперечить Женевській конвенції. Я вжахнулася, коли побачила братські могили. Путін є першим відповідальним за злочини, військові злочини та злочини проти людства, які скоюються в Україні. Це було жахливо, це справжня трагедія. І це немислимо. Кадри з України нагадують мені те, що я бачила 25 років тому у Югославії.

Це сумне повторення. Справді це щось невимовне. Зараз, важливо провести розслідування, оскільки Росія заявила, що російські військові не скоювали цих злочинів. Для з’ясування кримінальної відповідальності потрібно зробити велику роботу. І ваш прокурор, напевно, дуже добре працює, щоб виявити ці злочини та порушити справу проти винних. Коли суд матиме достатньо доказів, він висуне обвинувальний акт проти багатьох відповідальних осіб за ці злочини. І, на мій погляд, Путін є першим відповідальним, тому що він головнокомандувач армії. Те саме я бачила у справі Мілошевича, саме він був найпершим відповідальним за злочини. Але, в будь-якому випадку суд підготує обвинувальний акт а судді видадуть міжнародний ордер на арешт.

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Скільки часу потрібно для пред’явлення обвинувального акту?

Залежить від ситуації, Спершу потрібно відправити слідчих для розслідування кожного місця, де були скоєні злочини.

Ви сказали що міжнародний ордер на арешт можливий після пред’явлення обвинувального акту. Ви впевнені, що так і буде, чи це Ваше припущення, що міжнародний суд після всіх необхідних процедур видасть цей ордер на арешт Путіна?

Звичайно, якщо обвинувальний акт буде складений належним чином і там буде видно, що Путін відповідальний за воєнні злочини та злочини проти людства, судді не зможуть уникнути видачі міжнародного ордера на його арешт.

Наскільки великі шанси, що міжнародний ордер на арешт Путіна таки видадуть? Що має робити наша країна? Ми маємо якось тиснути щоб суд зробив це, чи нагадувати про це?

Ні, ні. Тиснути - це не правильний шлях. Уряд України повинен співпрацювати зі слідчими і надавати всю необхідну їм інформацію. Це надзвичайно важливо. Я можу розповісти як це було з Мілошевичем. Мілошевич був президентом, коли ми оголосили обвинувальний акт і видали міжнародний ордер на його арешт. І пройшло близько 10 років перш ніж він перестав бути президентом. Тоді опозиція була при владі, і вони заарештували Мілошевича, щоб відправити до нас. Тож просто зачекайте.

Інтерв'ю з Карлою дель Понте про практичність затримання Путіна і суд над ним у Гаазі

Ви були стороною обвинувачення на міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії та Руанди. Обидва ці трибунали були створені Радою Безпеки ООН. Росія має право «вето» в Радбезі ООН. Чи означає це що такий трибунал не може бути створений Організацією Об’єднаних націй?

Вочевидь, ні. Я також була у комісії ООН з Сирії. І ми попросили створити спеціальний трибунал щодо злочинів, скоєних в Сирії. Росія мала право вето, і вони скористалися цим правом вето. Тому продовжити справу по Сирії було неможливо. Те саме буде зараз і з Україною. Але справа вже відкрита в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Він відокремлений від Ради Безпеки ООН. Маємо надію, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі просунеться в цій справі.

Практичне запитання, яке буде крутитися в голові кожного українця, який дивитиметься це інтерв’ю. Путін ховається зараз в бункері. Чи є якийсь спосіб витягнути його з того бункера і притягнути до відповідальності окрім Гааги чи ООН?

Ні, потрібно просто почекати. Але я мушу вам сказати, що не тільки Путін несе відповідальність, відповідальні і військові. Тому важливо видати ордер і на їх арешт. Багато військовослужбовців вищого рангу зараз за межами Росії - в Україні, де вони воюють. Важливо, щоб їх ідентифікували та забезпечили арешт. Думаю, цим вже займається прокурор України.

Тобто, якщо буде виписаний міжнародний ордер на арешт російського воєнного і ми захопимо його в Україні, його можна буде судити у відповідності до міжнародного права?

Так

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