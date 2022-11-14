Пролунало 19 вибухів: Росія знову атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині (фото)

Було 19 вибухів по території підприємства.
Вранці понеділка, 14 листопада, російські війська завдали удару по підприємству у Сумській області. Внаслідок атаки терористів троє працівників отримали поранення і перебувають у лікарні.
Про це поінформував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна", - йдеться у повідомленні посадовця.
За його словами, на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані ворожі снаряди.
Окрім цього, очільник області показав наслідки атаки росіян та опублікував кадри із місця обстрілу. На фотограціях видно розбиті вікна, потрощений дах, кров працівників, які отримали поранення.
Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину
Російські окупанти з перших днів війни обстрілюють Нікопольскій район. Б'ють переважно "Градами" та важкою артилерією. Нещодавно росіяни скерували туди понад 50 снарядів.
У ніч проти 14 листопада вони гатили по Нікопольському району із важкої артилерії та "Градів". Під удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. В останній громаді пошкодили лінію електропередач, тому 9 населених пунктів громади лишились без води, це приблизно 45 тисяч абонентів.
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