Пролунало 19 вибухів: Росія знову атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині (фото)

Вранці понеділка, 14 листопада, російські війська завдали удару по підприємству у Сумській області. Внаслідок атаки терористів троє працівників отримали поранення і перебувають у лікарні.

Про це поінформував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Зранку обстріляли із САУ один з об‘єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги. Були прямі попадання в дах, потрощені всі вікна", - йдеться у повідомленні посадовця.

За його словами, на місці працюють піротехніки, оскільки є нерозірвані ворожі снаряди.

Окрім цього, очільник області показав наслідки атаки росіян та опублікував кадри із місця обстрілу. На фотограціях видно розбиті вікна, потрощений дах, кров працівників, які отримали поранення.

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину

Російські окупанти з перших днів війни обстрілюють Нікопольскій район. Б'ють переважно "Градами" та важкою артилерією. Нещодавно росіяни скерували туди понад 50 снарядів.

У ніч проти 14 листопада вони гатили по Нікопольському району із важкої артилерії та "Градів". Під удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. В останній громаді пошкодили лінію електропередач, тому 9 населених пунктів громади лишились без води, це приблизно 45 тисяч абонентів.

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