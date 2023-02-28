Пролунало щонайменше 2 вибухи: радник Тихановської – про події у Мачулищах

На аеродромі у Мачулищах поблизу Мінська 26 лютого пролунало щонайменше два вибухи.

Про це заявив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка, інформує "Radio NV".

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"Ми маємо свідчення, що вибухів було мінімум два. Через кілька годин стало відомо, що пошкоджені літак, снігозбиральна техніка. Через кілька годин стало відомо, що це була операція: з двох дронів були скинуті вибухові пристрої білоруськими партизанами, які належать до "Плану перемога". Це план, який був створений і розпрацьований BYPOL, але теж який підтримує Об'єднаний кабінет Світлани Тихановської. Це – частина цієї партизанської структури", – зазначив Вячорка.

За його словами, люди, які організовували цю операцію, швидко виїхали з Білорусі і вже перебувають у безпеці.

"Це насправді може бути одна з найбільш креативних і сміливих операцій підпільників в історії. Літак коштує до 500 мільйонів доларів. І таких літаків лише декілька в Російської Федерації. [Вони] допомагали росіянам обстрілювати українську територію, а точніше корегувати цілі при повітряних атаках. Тому, думаю, що це насправді великий успіх білоруських партизанів. І, я думаю, що це сильний удар по Лукашенку", – вважає опозиціонер.

Вячорка наголосив, що це не перша акція саботажу білоруського руху спротиву, адже раніше противники режиму Лукашенка регулярно псували залізничну інфраструктуру Білорусі, якою РФ перекидає свої війська і техніку. За його інформацією, лише на початку війни відбулося понад 80 актів саботажу.

Нагадаємо, що 26 лютого на білоруському аеродромі в Мачулищах поблизу Мінська, де базується російська авіація, зазнав пошкоджень ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Вартість такого літака становить $330 млн.

Пізніше у Мережі були опубліковані супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі" після ударів дронами по російському літаку-розвіднику А-50У.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що після цього інциденту росіяни ховатимуть якомога далі свої літаки.