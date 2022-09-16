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Пролунав потужний вибух біля будівлі адміністрації Херсона, яку зайняли окупанти

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Пролунав потужний вибух біля будівлі адміністрації Херсона, яку зайняли окупанти

Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні прогримів вибух.

На місці влучання піднявся стовп диму.

Наразі відомо, що вибухи пролунали у центрі міста, за будівлею облдержадміністрації. В районі Херсонського апеляційного суду видно стовп диму.

Як повідомлялося, ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ. Внаслідок ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

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