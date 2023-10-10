Промова Путіна на Валдаї може передувати відступу росіян з кількох напрямків — експерт

Російський президент Путін залишає собі шляхи відходу у контексті власної пропаганди. Він робить неоднозначні заяви, які потім зможе використати для виправдання власних поразок.

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдаї кілька днів тому заявив, що Росія нібито не зацікавлена у територіях інших країн. У такий спосіб він залишає для себе можливість "прикрити" майбутню втечу окупантів з території України та не викликати негативу у росіян.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 Каналу.

За його словами, під час виступу на Валдаї Путін скористався можливістю назвати різні варіанти.

"Це багатовекторна риторика. Путін та його оточення завжди цим користуються. Озвучуються усі можливі варіанти, щоб потім можна було сказати: "Як ми й казали у жовтні, ми йдемо звідти". Щоб потім не було негативу у відповідь, щоб "прикрити" втечу", – припустив Роман Світан.

Експерт припускає, що росіяни можуть ухвалити рішення про відхід, наприклад, з Запорізького та Херсонського напрямків, але пояснити, що вони начебто "врятували" проросійське населення, а території їм нібито і "не були потрібні".

"Тому через декілька місяців росіяни можуть прийняти рішення про відхід з Запорізького та Херсонського напрямків, сказати: "Путін казав, що у нас завдання "врятувати" російське населення". Путін може ввімкнути цю риторику та залишає двері відкритими", – вважає військовий експерт.

Нагадаємо, Росія готується відправити на війну до України 60 тисяч "казаків". Їх збираються включити до мобілізаційного людського резерву і підготувати їх за армійськими спеціальностями.

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