Промова Зеленського до депутатів Італії: "Цю війну треба закінчувати якнайшвидше. Повертати мир"

Президент закликав світ допомогти зупинити війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський звернувся з промовою до Палати депутатів Італії. Президент розповів про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

"Шановні панове спікери! Шановний пане прем’єр-міністре Драгі! Шановні пані та панове сенатори та депутати! Дорогий італійський народе! Сьогодні вранці я говорив з його святістю Папою Франциском, і він сказав дуже важливі слова: "Розумію, що ви хочете миру. Розумію, що ви маєте себе захищати. І військові захищають і цивільні люди мужньо боронять батьківщину. Кожен захищає батьківщину". І я на це відповів: "Наш народ став цим військом". Став цим військом, коли побачив, яку біду несе ворог. Яке спустошення він залишає по собі. І скільки крові хоче пролити. Коли трохи більше тижня тому я виступив зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще у десятках європейських міст, я просив усіх італійців, усіх європейців запамʼятати число 79. Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – це 117. Ще 38 дітей за ці дні. Така ціна зволікання.

Зволікання із тиском на Росію. Щоб вона припинила цю жорстоку війну. 117 дітей, тисячі дорослих. Тисячі поранених. Десятки тисяч зруйнованих родин. Сотні тисяч зруйнованих доль. Мільйони, вже мільйони покинутих домівок. І все це почалося з однієі людини", - сказав він.



"В окупованих районах ховають убиті родини прямо у дворах багатоповерхівок. У парках. У братських могилах. Це відбувається у наш з вами час. У 2022 році. І ми знаємо, що кожен наступний день війни забере ще життя наших дітей. 117 – це не фінальне число. Російське вторгнення ще зруйнує родини і долі. Бо повномасштабна війна продовжується, на жаль. Російські ракети, авіація та артилерія не припиняють вбивати. Українські міста руйнуються. Деякі майже повністю знищені.

Як Маріуполь. Ви чули. Наше місто на березі Азовського моря. Там, де жило близько півмільйона людей. Приблизно як у вашому місті Генуя. Я там був. І тепер там, у Маріуполі, нічого немає. Тільки руїни.

Уявіть – повністю спалену Геную. Після трьох тижнів повної блокади. Бомбардувань, обстрілів, які не припинялися жодної миті. Розбиту Геную, з якої рятуються люди, ваші прекрасні люди. Пішки, машинами, автобусами... Тільки б дійти туди, де безпечно", - додав президент.

"Я звертаюся до вас з Києва – нашої столиці. З міста, яке має для нашого регіону таке ж значення, як Рим – для всього світу. З Києва почався відлік великої культури великого народу. А зараз ми на межі виживання. Київ за свою історію пройшов через жорстокі війни. І заслуговує після всіх втрат і трагедій – на життя в мирі. У вічному мирі.

Як заслуговує на це Рим і будь-яке інше місто нашого світу. Але, на жаль, щоденно у Києві – повітряна тривога. Щоденно падають бомби, бʼють ракети. Під Києвом у сусідніх містах і районах – знаходяться декілька угруповань російських військ. Які вбивають і катують, вони гвалтують і викрадають дітей, руйнують і грабують. Окупанти на вантажівках вивозять наше надбання, наше майно – до себе додому. Так робили востаннє в Європі хіба що нацисти. Коли окупували інші країни.

Російські війська примудрилися замінувати навіть море на підходах до наших портів. І тепер це загрожує сусіднім берегам і сусіднім країнам, бо міни можуть дрейфувати морем до них. Пані та панове! Італійський народе! Час зробити все, що можливо, щоб забезпечити мир!" - продовжив Зеленський.

"Це війна, яку Росія готувала давно. Яку одна людина готувала давно. Одна! Десятки років. Заробляючи шалені кошти на експорті нафти і газу і направляючи їх на підготовку до війни. І не тільки проти України. Їхня мета – це Європа. Вирішальний вплив на ваше життя, контроль над вашою політикою, руйнація ваших цінностей. Не тільки наших. Демократії, прав людини, рівності, свободи... Таких саме цінностей, як і у нас. Україна для російських військ – це брама Європи. Вони хочуть увірватися. Але варварство не повинно пройти. Українці одними з перших прийшли на допомогу вам, коли під ударами пандемії ковіду ви цього потребували. Ми направили своїх лікарів. Італійці одними з перших прийшли на допомогу нам, коли наші люди постраждали від жахливої повені. Ви підтримали нас – щиро, швидко. Не просивши нічого взамін. Ви допомогаєте нам і зараз – ми дуже цінуємо це. Але все ж... Вторгнення не зупиняється вже 27 днів. Майже місяць. Отже, потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії. Щоб Росія шукала мир. Щоб та сама одна людина шукала мир. Наслідки цієї війни вже відчуваються у багатьох частинах світу. Не тільки в Європі. І найстрашнішим буде – голод. Який наближається для різних країн. Україна завжди була одним з найбільших експортерів продовольства. Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде. І чи зможемо ми експортувати? Коли заблоковані і захоплені наші порти. Кукурудза, рослинна олія, пшениця й багато-багато інших товарів. Життєво необхідних товарів. В тому числі – для ваших сусідів. Через море. Ціни вже зростають. Тож, скільки десятків мільйонів людей потребуватимуть допомоги? Навпроти ваших берегів...

Пані та панове! Італійський народе!



Ви добре знаєте українців. Наш народ, який ніколи не хотів воювати. Який такий же європейський, як і ви. Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати. І тих, хто це пропагує. Вони майже всі – використовують Італію. Як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки і яхти – від «Шехерезади» і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують – для миру застосують свій вплив. Щоб колись мати змогу повернутись до вас. Підтримайте більші санкції проти Росії. Повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти. Щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря.



Не повинно бути жодних виключень із санкційного режиму для жодного російського банку. Не допустіть продовольчої кризи у сусідніх із вами регіонах. Допоможіть нам. Зупиніть вбивства. Збережіть українські родини. Цю війну треба закінчувати якнайшвидше. Повертати мир. Прибирати з України ворожі війська. Проводити розмінування. І – відбудову. Відбудову України після цієї війни. Разом з вами, разом з Італією. Разом з Європою. Разом – в Євросоюзі.

Раніше, до війни, я часто бував у вашій країні. Ціную вашу гостинність, щирість та інколи гучність. Бачив, що для вас означають родина і діти. У вас прекрасні родини, у вас прекрасні діти. Що для вас означає життя. Я хочу подякувати вам за допомогу українцям, які у вашій країні врятувались від цієї війни.



Сьогодні в Італії перебувають понад 70 тисяч наших людей, які змушені, на жаль, були ховатись від війни. Понад 25 тисяч дітей. І багато хто з них отримав тепло у ваших італійських родинах. В тому числі в родинах присутніх в цій залі. В Італії вже народився перший українець, мама якого знайшла прихисток на вашій землі. Десятки українських діточок з важкими контузіями і пораненнями лікуються у вас.



Ми за це вдячні вам, дуже вдячні! І чекаємо, коли вони зможуть повернутись додому. В Україну – вже мирну. І у цьому ви точно можете нам допомогти. Від першого дня цієї війни ви розділили наш біль і допомагаєте щиро – від серця. Українці будуть памʼятати це завжди. Ваше тепло, вашу небайдужість і вашу силу, яка повинна зупинити одну людину. Всього одну людину, щоб вижили мільйони. Слава Україні! Grazie Italia!" -завершив свою промову президент.