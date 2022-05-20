Проникли в будинок і поцупили речі: у Дніпрі затримали злочинну озброєну банду

У Дніпрі правоохоронці затримали злочинну банду, яка влаштувала розбійний напад на мешканця Запоріжжя. Вони проникли в будинок, напали на чоловіка та погрожуючи зброєю поцупили його майно.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, підозрюваних у злочині затримали в ході вчинення розбійного нападу на мешканця Запоріжжя. Нападниками виявилися троє чоловіків віком від 26 до 33 років. Двоє з них раніше були засуджені.
“Під час затримання у фігурантів вилучили пістолет з глушником, магазином та п’ятьма патронами, два травматичних пістолети, 12 патронів до них. Також правоохоронці вилучили автомобіль Mercedes-Benz, на якому пересувалися фігуранти та 25 тисяч доларів США”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
За даним фактом слідчим Дніпровського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (“Розбій”) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, що окупанти намагалися прорватися у Запорізькій області.
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