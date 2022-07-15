Пропагадисти РФ тричі змінювали версії удару по Вінниці - Повітряні сили

Командування Повітряних сил ЗСУ спростувало фейки Росії про ракетний удар по Будинку офіцерів у Вінниці.

Російські пропагандисти тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів, внаслідок якого 14 липня загинули понад 20 цивільних, серед яких троє - діти.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Одразу ж після вибухів пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупантки заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил… Чого варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони вже "знищили" щонайменше три українські армії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Будинок офіцерів, в який влучили ворожі ракети, де-юре належав Повітряним силам, а де-факто був культурним закладом Вінниці, де проводилися найбільші концерти українських зірок, працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, де були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

"Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали двоє членів її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. Може, ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими.