Пропаганда Кремля намагається просунути наратив про те, що "у Заходу закінчується зброя" – ЦПД

Кремлівська пропаганда намагається просунути свої наративи через іноземних спікерів та медіа.

Цього тижня Росія за допомогою іноземних спікерів та медіа намагалася просувати наратив про те, що "у Заходу закінчується зброя" для допомоги Україні у війні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор в інтерв'ю YouTube-каналу Judge Napolitano заявляв, що Захід нібито не має достатньо часу на виготовлення зброї для України. Метою є поширення дезінформації про можливе припинення військової допомоги Україні.

Європейський дипломатичний кореспондент Генрі Фой у виданні Financial Times писав, що час очікування боєприпасів з Європи подвоївся у зв’язку з їхнім повільним виготовленням.

"Мета "експерта" — поширити дезінформацію про подовження часу очікування військової допомоги від країн ЄС", - пояснюють у ЦПД.

Також відомо, що американський аналітик Брайан Берлетік на YouTube-каналі The New Atlas заявляв про те, що здатність Заходу надавати українцям зброю продовжує слабшати – метою дезінформації є дискредитація союзників України.

Нагадаємо, росіяни почали дезінформаційну кампанію щодо Чорнобильської АЕС. Так, у російському Міноборони заявили, що Київ нібито готує "фальшиві докази" розкрадання російськими військовими радіоактивних матеріалів та вивезення їх із території ЧАЕС".

В РНБО також попереджали про фейки, які розповсюджують ЗМІ Угорщини. Ця дезінформація спрямована винятково на розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями на Закарпатті.

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