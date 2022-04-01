Пропаганда Кремля осоромилася з "нападом на Бєлгород", Бузова стане обличчям туалетного паперу та інше: позитивні новини за 1 квітня

Серед позитивних новин для українців - кремлівська пропаганда осоромилася з "нападом на Бєлгород" та громадянам РФ стидно бути росіянами.

1 квітня в світі святкують Міжнародний день сміху. Та для українців - це 37 день героїчного протистояння проти зла - Росії. Та українців не зламати, це народ, який навіть у важкий час знайде моменти для гумору.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 1 квітня в Україні та світі загалом. Історії, які підняли бойовий дух, настрій та завзяття кожного українця.

Російська пропаганда осоромилася з "нападом на Бєлгород"

У п'ятниці, 1 квітня, жителі російського Бєлгорода проснулися так, як українці вже просинаються 37 днів - від вибухів. Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, вранці по нафтобазі завдали ракетного удару, після чого спалахнула пожежа. У Кремлі довго не зволікали, кого звинувати. Там заявили, що авіаудар був завданий українською авіацією. Однак ця провокація з боку Росії зіграла проти них самих. Жителі помітили непослідовність у своїх "новинах".

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко спробував розібратися, що вранці 1 квітня відбувається в голові простого росіянина. Спочатку відомий пропагандист Соловйов пише, що 2 українські гелікоптери вдарили по нафтобазі в Бєлгороді. Водночас так званий міністр оборони Сергій Шойгу напередодні запевняв, що головні цілі "спецоперації", зокрема, й "демілітаризація", вже досягнені. Тобто українська авіація повністю є "знищена". Радник українського міністра здивувався, "що це за демілітаризація така, коли ЗСУ нібито завдають ударів по Бєлгороду, а хвалена російська ППО навіть не помічає їх". Є ще третя позиція – у мережі пишуть, що самі росіяни завдали удару по своїй нафтобазі, щоб "збурити народ Росії проти України".

Російські військові нищать власну техніку і видають її за українську, щоб показати свої "перемоги"

Російські загарбники не гребують нищити власну техніку та озброєння задля картинки фейкових успіхів над ЗСУ для пропаганди. Її вони видають за підбиту українську. СБУ опублікувала запис телефонної розмови, на якій військовослужбовці РФ вирішують, як підбити техніку і потім надіслати фото для звітності. На перехопленому аудіозаписі чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію знищених мінометів. Путінські вояки звітують, що техніка нищиться погано, тож фото затримуються.

Російська співачка та телеведуча Ольга Бузова стане обличчям туалетного паперу

Санкції Заходу та США діють на економіку Росії. Уже навіть раніше багаті знаменитості Кремля погоджуються бути обличчям туалетного паперу. Так, російська співачка та телеведуча Ольга Бузова, сидячи у халаті на унітазі, повідомила шанувальникам в Instagram новину про те, що вона стала обличчям туалетного паперу. Тепер Бузова буде не лише на сцені, а й у кожній російській вбиральні. Відео сторіз телеведучої опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене". Тим часом шанувальники Ольги думають-гадають, правда це чи першоквітневий жарт. "Соромно бути росіянкою"

Російські інстаблогери вже скаржаться, що їм "соромно бути громадянином Росії". Про це вони розповідають у своїх сторіз (Інстаграм заблокований, втім, деякі користувачі РФ користуються соціальною мережою в обхід за допомогою VPN). Так, одна з таких блогерів розповідає, у Дубаї в магазинах Chanel росіянам продають люкс тільки, якщо вони підписують папір, що не живуть в Росії і не носитимуть брендові шмотки компанії на території РФ.

"Заперечувати очевидне стало безглуздо"

Один із пропагандистів Путіна - Володимир Соловйов визнав поразку та нібито "виведення" окупаційних військ з-під Києва. Українська сторона розуміє, що це не деескалація, а переміщування військових сил в інші райони України для нового наступу.

"Коли почали з'являтися фото жовто-блакитних прапорів там, де ми були ще кілька днів тому, заперечувати очевидне стало безглуздо. Ми йдемо з-під Києва. Відводимо свої підрозділи "за стрічку". Я не політик і не генерал, я не маю всієї картини перед очима. Я не знаю, чому було ухвалено таке рішення", - написа російськ й пропаганадист.

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