Пропаганда нав’язує військам РФ думки, що війну необхідно завершити до 9 травня – Генштаб ЗСУ

Пропаганда нав’язує військам РФ думки, що війну необхідно завершити до 9 травня – Генштаб ЗСУ

Водночас низка російських лікарень поблизу території України заповнені пораненими окупантами.

Попри значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво Росії не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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"За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

В українському Генштабі також повідомили, що більшість медустанов Росії в населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими російськими військовими, які брали участь у війні та мали бойові зіткнення з підрозділами сил оборони.

Водночас ворог намагається терміново відновити боєздатність військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.

Нагадаємо, 24 березня голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України.