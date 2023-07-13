Пропаганда РФ вдається до радикальних методів і тепер зомбує дітей у так званих "казачих кадетських корпусах"

Росіяни масово вивозять дітей з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.

Росіяни масово вивозять дітей із захоплених територій до РФ, аби промити їм мізки своєю агресивною пропагандою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у республіці калмикія, рф. До кінця літа окупанти планують вивезти загалом біля 500 українських дітей. Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - наголошують у ЦНС.

У Центрі підкреслюють, що усі винні в викраденні дітей понесуть відповідальність за свою причетність до геноциду.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупанти на захоплених землях України продовжують пропагандистську діяльність і вилучають зі шкільних музеїв будь-які згадки та експонати, які нагадують про Україну.

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