Пропаганда в усій красі: окупанти на ТОТ роздали дошкільнятам проросійську абетку

У Енергодарі, що знаходиться під російською окупацією, місцевим дитячим садочкам передали 410 примірників пропагандистського видання “Абетка Запоріжжя”.

Про це повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ.

Ці матеріали були передані до двох установ.

Видання, що фінансується з державного бюджету РФ, містить зображення таких об’єктів, як Дніпровська гідроелектростанція, автомобіль “Запорожець”, а також окуповану Кирилівку.

Крім того, на сторінках книги зустрічаються терміни, що просувають проросійські наративи, зокрема згадки про “Новоросію” та “Імператрицю Російської імперії Єкатерину ІІ”.

Книжки для дітей з ТОТ Запорізької області

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованих територій України більше не зможуть поповнювати баланс мобільного зв’язку без паспорта громадянина РФ. Це черговий крок російської влади до примусової паспортизації населення.

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