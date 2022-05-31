"Пропаганда вбиває ментально": Ткаченко розповів про європейські санкції проти російських телеканалів

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подякував ЄС за відключення трьох російських пропагандистських телеканалів.
Йдеться про Rossiya24, TV center International, RTR Planeta, проти яких запровадили санкції у Європейському союзі.
Про це Олександр Ткаченко написав у соціальних мережах.
Як зазначив міністр культури, пропагандисти більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.
"Рупор, який посилює брехню Путіна, відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today. Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту", - наголосив Олександр Ткаченко.
Олександр Ткаченко подякував віцепрем'єр-міністру та міністру культури та національної спадщини Польщі Пьотру Глинському, міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, віце-президенту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій.
"Російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом", - наголосив міністр культури.
Нагадаємо, Європейський союз готовий надати Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
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