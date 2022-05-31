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"Пропаганда вбиває ментально": Ткаченко розповів про європейські санкції проти російських телеканалів

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"Пропаганда вбиває ментально": Ткаченко розповів про європейські санкції проти російських телеканалів

Фото: facebook.com/Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подякував ЄС за відключення трьох російських пропагандистських телеканалів.

Йдеться про Rossiya24, TV center International, RTR Planeta, проти яких запровадили санкції у Європейському союзі

Про це Олександр Ткаченко написав у соціальних мережах. 

Як зазначив міністр культури, пропагандисти більше не зможуть поширювати свій контент у будь-якій формі в ЄС.

"Рупор, який посилює брехню Путіна, відключать від кабельної, супутникової та інтернет-трансляції в ЄС. Ці канали приєднались до заборонених раніше Sputnik та Russia Today. Блокування цих трьох російських каналів в ЄС – є важливим досягненням інформаційно-дипломатичного фронту", - наголосив Олександр Ткаченко. 

Олександр Ткаченко подякував віцепрем'єр-міністру та міністру культури та національної спадщини Польщі Пьотру Глинському, міністру культури Литви Сімонасу Кайрису, віце-президенту Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вєрі Юровій. 

"Російська пропаганда – вбиває ментально, їй не місце в цивілізованих країнах. Тому її заборона в ЄС – великий крок в боротьбі з ворогом", - наголосив міністр культури. 

Нагадаємо, Європейський союз готовий надати Україні 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. 

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