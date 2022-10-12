Пропагандист РФ закликав постійно бомбити критичну інфраструктуру, аби "занурити Україну в холод і темряву" (відео)

В одній із кремлівських передач російських пропагандист Богдан Безпалько – член ради з міжнаціональних відносин при президентові РФ, відкрито закликає постійно бомбити критичну інфраструктуру України.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі Вартові Еспресо.

Так, росіянин говорить, що треба "завдавати удари постійно, від двох до п'яти тижнів, для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру – всі ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, всі тягові підстанції, всі лінії електропередач, залізничні вузли".

"Ось тоді Україна опуститись у холод, темряву. Тоді не зможуть підвозити ні боєкомплекти, ні паливо, і тоді українська армія перетвориться на натовп озброєних людей зі шматками заліза. Це потрібно робити постійно. Зараз Зеленський може скористатися цією подією тільки для того, щоб додатково зажадати ще грошей і озброєння. Тому треба довбати постійно. Я думаю, що це має бути довго протягом тривалого періоду, щоб вся ця інфраструктура була зруйнована", - заявив той.

Масований обстріл України та пошкодження критичної інфраструктури

У понеділок та вівторок, 10-11 жовтня, Росія атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Внаслідок ударів пошкоджень зазнала критична інфраструктура у багатьох великих містах.

Так, у Львові станом на вечір 10 жовтня близько 90% міста було без електропостачання.

У Києві внаслідок "прильотів" також пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури.

За два російські ракети вразили близько 30% енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок пошкоджень у Києві, Вінниці, Львівській, Чернігівській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та інших областях почалися планові відключення електроенергії.

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