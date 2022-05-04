Пропагандист Соловйов похизувався використаним тубусом від NLAW, привезеним з Маріуполя (фото)

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який напередодні побував в оточеному Маріуполі, похизувався використаним тубусом від британської протитанкової системи NLAW.
Так званий трофей Соловйов показав у своїй програмі, яку ми не публікуємо, щоб не поширювати російську пропаганду.
На кадрах Соловйов покрутив тубусом різними сторонами перед камерою, а потім завалив його на плече, переконуючи споживача пропаганди в тому, що це "трофейний" NLAW, але без прицілу. Його нібито збили російські окупанти.
"Тинц-тинц, дивишся і працюєш", – сказав російський пропагандист.
Він з таким задоволенням хизувався вже використаним британським протитанковим комплексом, що навіть не звернув уваги на те, що конкретно цей екземпляр вже був застосований, а отже міг знищити техніку російських окупантів.
Нагадаємо, 3 травня Соловйов опублікував фото з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним поблизу Металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі. Коментуючи це, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Росія вже намагається "продати" своїм громадянам якусь перемогу.
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