Пропагандист Соловйов влаштував істерику у прямому ефірі через знімки сина-моделі (фото)

Російський пропагандист Володимир Соловйов вчергове влаштував істерику. Цього разу через знімки сина-моделі, які опублікували ЗМІ.

У прямому ефірі на одному пропагандистських телеканалів Соловйов намагається переконати аудиторію, що його син зараз навчається в московському університеті. Назву закладу він не уточнив, утім, додав, що Данило, його син, "глибоко побожний хлопець".

"Це ІПСОшна брехня, яку закинув київський пропагандист", - заявив з піною біля рота Соловйов.

Не забув згадати Соловйов і "укронацистів". Він каже, що росЗМІ поширили цю інформацію за їхні гроші. Ба більше, додав, що вибачень ні видань не приймає, які брешуть та "відпрацьовують повістку українського ІПСО" й "є агентами укронацистів".

"Мій син молодий, гарний хлопець з модельною зовнішністю... Він ще й музикант талановитий та знімає фільми, в тому числі про православні храми. Він глибоко побожний хлопець, а зараз його цькують, як і другого мого сина", - в істериці заявив пропагандист.

Зазначимо, що у мережі опубліковано фотографії Данила Соловйова, який позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром та макіяжем.

Раніше Соловйов після рішення Німеччини відправити Україні танки Leopard 2 в лютій істерії заявив, що "Москві слід вдарити по ФРН".

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