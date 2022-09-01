Пропагандисти брешуть росіянам про успіх ЗСУ на Херсонщині: в ISW розповіли про нові наративи РФ

Контрнаступ ЗСУ може зайняти місяці і не є швидким процесом.

Час початку контрнаступу ЗСУ відповідає деградації російського наступального потенціалу на заході Херсонської області.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Фахівці наголосили, що підстав підозрювати, що українське командування обрало недоречний час для контрнаступу, немає. Пропагандистські ЗМІ на чолі з Міноборони РФ, а також російські блогери почали інформаційну кампанію, яка має на меті переконати, що контрнаступ ЗСУ нібито було розпочато "занадто пізно".

Експерти радять не піддаватися на російські, маніпуляції й фейки, які безглуздо брешуть, що український контрнаступ в Херсонській області є начебто провальним.

"Міноборони Росії почало проводити інформаційну операцію з подання контрнаступу України як такого, що "рішуче провалився" практично одразу після того, як він був оголошений", - йдеться у звіті.

Аналітики вказують, що українські сили використовують цей час для розгрому вразливих ділянок противника уздовж лінії фронту, запобігаючи руйнуванню міст і сіл.

"Українські офіційні особи давно визнали, що у них немає величезної маси механізованих сил, яка потрібна була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області або де-небудь ще. Замість цього вони протягом декількох місяців створювали умови, атакуючи і порушуючи російські наземні шляхи постачання, командні пункти управління і т.д.", - пояснюють аналітики.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

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