Пропагандисти дуже нервують, дискусії про статус вже неоднозначні – Гуменюк про звільнення Криму

У тимчасово окупованому Криму, у північній частині Джанкойського району, росіяни будують два позиційні райони. Так ворог готується до можливого контрнаступу українських військових на острів. Проте вже навіть самі пропагандисти сумніваються щодо статусу Криму.

Про це в ефірі телеканалу "Freeдом" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Якщо взагалі відслідковувати риторику пропагандистів, то вони дуже серйозно занервували з приводу того, що дискусії щодо статусу Криму стали навіть не дуже однозначними в самій Росії, тому що усвідомлення того, що просування Сил оборони України продовжується, і що зараз необхідне для того, щоб хоч якось закріпитись угрупованню військ окупантів на лівому березі, необхідно будувати вже ешелони оборони та в районі підходу до Криму, це їх серйозно стривожило. І в принципі, та риторика, яку вела Україна всі ці роки, що Крим – це Україна. І те, що вони зараз намагаються там будувати кордон оборони, в принципі пояснюється лише військово-географічно – тому що це зручний етап, а розуміння, що їм доведеться відбудовувати свої ешелони оборони ще глибше, у них уже є", – пояснила Гуменюк.

Звільнення Криму

Військовий експерт Ігор Козій вважає, що повернення Криму Україною стане наступною стадією у війні. Перепоною для нас зараз там є Чорноморський флот.

Окупанти біля кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

За даними розвідки Великої Британії, підрозділи окупантів збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих оборонних рубежів розташовані за 60 км від лінії фронті. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ. Крім того, британські розвідки вважають, що РФ перекине частину військ з півдні саме у район Бахмута.

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