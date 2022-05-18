Пропагандисти готують росіян до "неочікуваних" підсумків війни: поразки та капітуляції

Пропагандисти готують росіян до "неочікуваних" підсумків війни: поразки та капітуляції

Російські пропагандисти взяли так звану оперативну паузу для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Кремлівські медіа почали готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

Аргументом на користь цього є медійне затишшя у пропагандистських ЗМІ та капітуляційна риторика їхніх експертів.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Там звернули увагу на те, що останнім часом на театрі воєнних дій в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:

зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками,

надання Україні важкого озброєння,

евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Всі ці фактори не сприяють окупантам у захопленні українських територій. Проте, попри воєнні поразки, російська пропаганда змушена щодня спілкуватися з аудиторією, яка і надалі чекає на перемоги.

"Розуміючи, що на фоні воєнних невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції", – йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, напередодні експолковник радянської армії та російський військовий експерт Михайло Ходорьонок в ефірі пропагандистської програми "60 минут" заявив, що українська армія високо мотивована і за допомогою наданого Заходом озброєння готова воювати до перемоги.

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