Пропагандисти готують росіян до "неочікуваних" підсумків війни: поразки та капітуляції

Російські пропагандисти взяли так звану оперативну паузу для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України. Кремлівські медіа почали готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.
Аргументом на користь цього є медійне затишшя у пропагандистських ЗМІ та капітуляційна риторика їхніх експертів.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Там звернули увагу на те, що останнім часом на театрі воєнних дій в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:
- зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками,
- надання Україні важкого озброєння,
- евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".
Всі ці фактори не сприяють окупантам у захопленні українських територій. Проте, попри воєнні поразки, російська пропаганда змушена щодня спілкуватися з аудиторією, яка і надалі чекає на перемоги.
"Розуміючи, що на фоні воєнних невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції", – йдеться у повідомленні ЦПД.
Нагадаємо, напередодні експолковник радянської армії та російський військовий експерт Михайло Ходорьонок в ефірі пропагандистської програми "60 минут" заявив, що українська армія високо мотивована і за допомогою наданого Заходом озброєння готова воювати до перемоги.
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