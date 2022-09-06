Пропагандисти заявляють про контрнаступ ЗСУ в Балаклії на Харківщині: все, що відомо про "пекло" для окупантів (фото)

У вівторок, 6 вересня, низка російських телеграм-каналів повідомили про український контрнаступ за напрямком Вербівка – Балаклія Харківської області.

Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ пішли в контрнаступ вранці 6 вересня. Нібито Вербівка вже перейшла під контроль українських військових, але офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ немає. За даними кремлівських журналістів, українським силам вдалося закріпитися на околицях Балаклії. Там зараз точаться жорсткі бої. За іншою інформацією російських ЗМІ, бойові дії уже йдуть у самому місті. Командування ЗС РФ активно перекидає резерви на цей напрямок.

Все, що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ на Харківщині - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Варто зауважити, що Балаклія розташована на північному сході від Ізюма. Це місто є стратегічно важливим для російської армії.

Так, в одному з російських телеграм-каналів "Записки vетерана" зазначається, що в Балаклії пекло. Українські військові наступають, завдаючи ударів по окупантах з великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Путінські вояки підірвали міст, який веде до центру Балаклії, щоб зупинити ЗСУ, але, ймовірно, це їм не допомогло. У Мережі публікують нібито фотографії зруйнованого мосту.

"Ситуація на Ізюмському напрямку також загострилася. Йдуть жорстокі бої. Противник пожвавився на всьому Харківському фронті", - розповідають у каналі.

Низка російських пабліків повідомляють, що воєнна ситуація в місті важка. Окупанти вдаються до втечі. Зокрема, в одному із тг-каналів з'явилася інформація, що росіяни втекли з блокпостів, що за 6 км від центру Балаклії.

Тим часом, одні російські пропагандисти влаштували істерику через український контрнаступ на Харківщині і непідготовленість російської армії до нього. Інші кремлівські писаки намагаються "тримати обличчя" і заскокоюють росіян. Так, під копірку вони пишуть одне і теж повідомлення: "Жодної паніки немає. У Балаклії стояли переважно мобілізовані. Зараз до Балаклії йдуть резерви. Працює ствольна та реактивна артилерія. Активно працює авіація. Про глибокий прорив не йдеться...".

Зауважимо, наразі офіційних коментарів від української сторони немає. Ні Міністерство оборони України, ні Генеральний штаб ЗСУ не повідомляють про ймовірний український контрнаступ на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому "друга у світі" російська армія програє в Україні.

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