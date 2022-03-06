Пропагандисти РФ демонструють фото з Ірпеня, як "доказ" зриву Україною гумкоридору в Маріуполі

Пропагандисти РФ демонструють фото з Ірпеня, як "доказ" зриву Україною гумкоридору в Маріуполі

Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк з боку окупантів.

Російська пропаганда видає фото зруйнованого агресорами Ірпеня за "доказ" нібито зриву Україною гуманітарного коридору в Маріуполі.

Про це в Telegram-каналі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що російська пропаганда дедалі частіше вдається до відвертих фейків у намаганні приховати військові злочини проти українського народу.

Так, фото зі зруйнованого російськими загарбниками міста Ірпінь, де мирні жителі ховалися від обстрілів під зруйнованим мостом, видається за “спробу українських військових” начебто не допустити жителів Маріуполя до гуманітарного коридору.

"Спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини вкотре виявилася марною. Проте, українці, будьте обережними", - застерігають українців.

Центр закликає довіряти лише перевіреній інформації.