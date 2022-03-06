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Пропагандисти РФ демонструють фото з Ірпеня, як "доказ" зриву Україною гумкоридору в Маріуполі

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Пропагандисти РФ демонструють фото з Ірпеня, як "доказ" зриву Україною гумкоридору в Маріуполі

Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк з боку окупантів.

Російська пропаганда видає фото зруйнованого агресорами Ірпеня за "доказ" нібито зриву Україною гуманітарного коридору в Маріуполі.

Про це в Telegram-каналі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що російська пропаганда дедалі частіше вдається до відвертих фейків у намаганні приховати військові злочини проти українського народу.

Так, фото зі зруйнованого російськими загарбниками міста Ірпінь, де мирні жителі ховалися від обстрілів під зруйнованим мостом, видається за “спробу українських військових” начебто не допустити жителів Маріуполя до гуманітарного коридору.

"Спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини вкотре виявилася марною. Проте, українці, будьте обережними", - застерігають українців.

Центр закликає довіряти лише перевіреній інформації.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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