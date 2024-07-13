Пропагандисти РФ поширили фейк про партизан – яку брехню вигадали цього разу

Російські пропагандисти поширили черговий фейк – "партизани з антивоєнного руху саботують передачу західного озброєння Україні".

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Пропаганда заявила, що члени антивоєнного руху України нібито вчинили диверсію – підпалили потяг з військовою технікою і знищили два військових склади з озброєнням НАТО і газовий термінал BulRom gas Impex у Румунії. Таку інформацію тиражують у Telegram і в соцмережі Х на західну аудиторію.

"Правда: фейкороби використали фото палаючого поїзда, яке навіть не має стосунку до європейського континенту. Він горів не у Румунії, а в аргентинському місті Сан-Мартін ще 2019 року, про що писала місцева газета Clarin.com. Для ілюстрації пожежі на "складі з натівським озброєнням" пропагандисти використали фото з реальної події у селі Слетіоара в Румунії – як повідомляли місцеві ЗМІ, там горів не військовий склад, а два будинки і три господарські будівлі", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що з огляду на те, що росіяни обрали випадкові пожежі у різних куточках світу, можна стверджувати, що вони жодним чином не пов’язані з "підривною діяльністю українців" в Румунії.

Окрім того, відсутня й інформація у ЗМІ щодо нещодавньої пожежі на газовому терміналі BulRom gas Impex.

Нагадаємо, Мережею шириться фейк про те, що обстріл "Охматдиту" – спецоперація Заходу перед самітом НАТО.

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