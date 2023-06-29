Пропагандисти РФ поширили фото Майкла Щура під виглядом "іноземного найманця"

Пропагандисти РФ поширили фото Романа Вінтоніва, відомого також як Майкл Щур, назвавши його іноземним найманцем з Міжнародного легіону ЗСУ.

Російські пропагандисти поширили фото відомого українського телеведучого та журналітса Романа Вінтоніва, який служить у ЗСУ, під виглядом "іноземного найманця".

На це звернув увагу проєкт VoxCheck.

Один із Z-"воєнкорів" опублікував у Телеграм пост про нібито великі втрати в Іноземному легіоні ЗСУ.

"Останніми днями російська армія посилила удари по Міжнародному легіону ЗСУ, що формується з іноземних найманців, на території Луганської області", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності, як і більшість вигадок російських пропагандистів.

Пост був проілюстрований фотографією Вінтоніва у камуфляжі з канадським прапором. Світлина датована 8 травнем 2022 року. Саме тоді журналіст подякував у Тwitter за нещодавній візит прем’єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо та позначив його в дописі.

Роман Вінтонів від початку повномасштабного вторгнення служить у 112-ій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ та є громадянином України, а не іноземним добровольцем.

Можливо, окупантів спантеличив персонаж Вінтоніва Майкл Щур – канадський журналіст українського походження, який повернувся на Батьківщину перед парламентськими виборами 2012 року. Легенда про "канадськість" Майкла Щура була ключовим компонентом гумору у його ранній творчості. В одному зі своїх інтерв'ю Вінтонів розповідав, що деякі регіонали вірили у байку про журналіста з Канади. А до 2014 року представника на той час цілком легальної в Україні партії "Русский блок" з Севастополя, який на політичному ток-шоу принципово відмовлявся переходити на українську, змусив це зробити, заявививши, що в Канаді вивчив лише англійську і українську, а російської не знає зовсім. Сепаратист на цей пранк "повівся" і вперше став говорити ламаною українською.

Раніше заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, навіщо роспропаганда РФ поширює фейки про Залужного та Буданова.

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