Пропагандисти РФ "засвітили" аеродром, пілотів та авіацію, які атакують Україну (фото)

Пропагандисти показали аеродром, де базується авіація, задіяна в наступі на Покровськ.

Російські пропагандисти "засвітили" пілотів, військові літаки, які обстрілювали українців в Авдіївці. Показали також аеродром, де базується ворожа авіація, задіяна в наступі на Покровськ.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Медійники, які здійснюють інформаційний супровід агресії, 26-го лютого якісно відзняли (з бортовими та реєстраційними номерами) літаки Су-25 та гелікоптер Ка-52. Якраз для того, щоб українським фахівцям було зручно встановити їхню приналежність", – йдеться в повідомленні журналіста.

Він зауважив, що літак Су-25 з бортовим номером 51 "червоний" і реєстраційним RF-93050 має певну історію. Раніше бортовим номером авіасудна був 21, і воно належало до 6-ї авіагрупи – колишньої 6972 авіабази, яка розташована у Кримську.

Ймовірно, до цієї ж 6-ї аві групи належить і інший Су-25 з бортовим номером 19.

Гелікоптер Ка-52 з бортовим номером 17 "синій" та реєстраційним RF-13834, з високою ймовірністю, перебуває на озброєнні 55-го вертолітного полку в Коренівську.

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"Російські журналісти не вперше засвічують військову техніку, що спрощує українським військовим задачу перетворення її на металобрухт", – додав Цаплієнко.

Російська військова авіація / Фото: російські засоби масової пропаганди

Російська військова авіація / Фото: російські засоби масової пропаганди

Російська військова авіація / Фото: російські засоби масової пропаганди

Нагадаємо, напередодні далекобійні дрони Сил оборони України здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Дісталося аеродромам "Вороніж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ".

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