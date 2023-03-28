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Пропагандисти в істериці запропонували "стерти з лиця землі Британію" через допомогу Україні (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Пропагандисти в істериці запропонували "стерти з лиця землі Британію" через допомогу Україні (відео)

Фото: detector.media

Вони заявили, що Велика Британія – "головний підбурювач у Європі".

У російських пропагандистів не вщухає паніка через інформацію про постачання Україні британських снарядів зі збідненим ураном для танків.    

Так, в ефірі програми однієї з головних пропагандисток Кремля Ольги Скабєєвої прозвучала пропозиція "стерти з лиця землі Британію".

"Перше, що треба зробити – знести Британію, просто стерти її з лиця землі. По суті, тоді все закінчиться, оскільки головне гаденя – це Британія. Головний підбурювач у Європі – це Британія. Завдавши критичну поразку Британії, уся війна закінчиться... До цього все прийде, рано чи пізно, мабуть, цим все закінчиться", - заявив пропагандист РФ, якого радісно підтримали інші "експерти".

Нагадаємо, Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану. Збіднений уран використовують здебільшого для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив, що Росія передасть Білорусі ядерні боєприпаси. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1595
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