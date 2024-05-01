Пропагандисти вигадали фейк про дітей в Маріуполі, які "вбивали" окупантів: Андрющенко розповів про замисли РФ

Російські пропагандисти пробили чергове дно у своїх брехливих заявах про війну в Україні і заявили, що коли окупаційна армія РФ заходила до Маріуполя, там вже були "підготовлені" діти, які вбивали російських солдатів – "10–11-річні діти встромляли ножі просто в печінку під бронежилети" – видали окупанти. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що чергова брехня РФ може бути спробою "легалізувати" загибель українських дітей у місті.

Про це він сказав в ефірі "Ми - Україна".

Андрющенко наголосив, що подібні фейки від кремлівських пропагандистів щодо маріупольських "дітей-вбивць" не з'являються "просто так".

Він навів дві вірогідні причини, які можуть пояснити задум окупантів.

"Першою може бути те, що було знайдено поховання великої кількості дітей, і є свідчення, що це було зроблено солдатами РФ", - сказав він.

Саме для "виправдання" вбивств могла бути запущена така історія.

"До кінця тижня ми точно будемо знати, чи є щось подібне", - додав він.

Що стосується другої гіпотези, то тут йдеться про російські обстріли міста, що спричиняє значну кількість жертв.

"Друга гіпотеза – під час ударів РФ можуть гинути діти, і для виправдання вигадуються такі історії", - пояснив Петро Андрющенко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОЖУТЬ ЗАГИНУТИ ДІТИ! Росіяни вже запустили брехливу легенду для свого виправдання!

Нагадаємо, росіяни виставляють розстріляні маріупольські трамваї як трофеї на розважальних заходах (фото).

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