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Пропагандисти запустили фейк про "бомбардування Донбасу": їх викрила одна деталь

Пропагандисти запустили фейк про "бомбардування Донбасу": їх викрила одна деталь

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
550
Час на прочитання
1 хв
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Пропагандисти запустили фейк про "бомбардування Донбасу": їх викрила одна деталь

В "уламку" зброї автослюсари впізнали запчастину від авто.

Російські пропагандисти запустили новий фейк про "обстріли Донбасу", утім, їх швидко вдалося викрити.

Журналісти пропагандистського телеканалу "За! Медіа" зняли сюжет, в якому жінка розповідає про "бомбардування Донбасу".

Актриса розповіла, що українці щодня атакують жителів Донбасу: "На голови наших дітей - ну, кожен день! Це вже нестерпно".

Однак спостережні користувачі соцмереж впізнали в "уламку" запчастину від авто. Імовірно, частина гідротрансформатора автоматичної коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.

Нагадаємо, раніше росіяни поширювали інформацію про нібито передавання київських закладів освіти під управління інших органів. Столична місцева влада спростували це.  

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Дата публікації
Перегляди
550
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