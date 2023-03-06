Пропагандисти запустили фейк про "бомбардування Донбасу": їх викрила одна деталь

В "уламку" зброї автослюсари впізнали запчастину від авто.
Російські пропагандисти запустили новий фейк про "обстріли Донбасу", утім, їх швидко вдалося викрити.
Журналісти пропагандистського телеканалу "За! Медіа" зняли сюжет, в якому жінка розповідає про "бомбардування Донбасу".
Актриса розповіла, що українці щодня атакують жителів Донбасу: "На голови наших дітей - ну, кожен день! Це вже нестерпно".
Однак спостережні користувачі соцмереж впізнали в "уламку" запчастину від авто. Імовірно, частина гідротрансформатора автоматичної коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.
Нагадаємо, раніше росіяни поширювали інформацію про нібито передавання київських закладів освіти під управління інших органів. Столична місцева влада спростували це.
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