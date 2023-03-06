Пропагандисти запустили фейк про "бомбардування Донбасу": їх викрила одна деталь

В "уламку" зброї автослюсари впізнали запчастину від авто.

Російські пропагандисти запустили новий фейк про "обстріли Донбасу", утім, їх швидко вдалося викрити.

Журналісти пропагандистського телеканалу "За! Медіа" зняли сюжет, в якому жінка розповідає про "бомбардування Донбасу".

Актриса розповіла, що українці щодня атакують жителів Донбасу: "На голови наших дітей - ну, кожен день! Це вже нестерпно".

Однак спостережні користувачі соцмереж впізнали в "уламку" запчастину від авто. Імовірно, частина гідротрансформатора автоматичної коробки передач для Mercedes-Benz Sprinter.

Нагадаємо, раніше росіяни поширювали інформацію про нібито передавання київських закладів освіти під управління інших органів. Столична місцева влада спростували це.

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