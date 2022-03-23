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Пропагандисти заявили про обстріл сіл у РФ: у РНБО вважають, що Кремль готує провокації проти власного населення

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Пропагандисти заявили про обстріл сіл у РФ: у РНБО вважають, що Кремль готує провокації проти власного населення

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону.

Російські пропагандисти заявили нібито про обстріл двох сіл у Бєлгородському районі РФ, що поблизу Харківської області. Таким чином РФ може почати провокації, щоб оголосити про масову мобілізацію. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

За словами пропагандистів, "є постраждалі, яким надається допомога".

Як повідомлялось раніше, в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.

"За задумом Кремля, такі провокації мають стати приводом для оголошення в РФ загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - наголосили у РНБО.

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