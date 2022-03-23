Пропагандисти заявили про обстріл сіл у РФ: у РНБО вважають, що Кремль готує провокації проти власного населення

Пропагандисти заявили про обстріл сіл у РФ: у РНБО вважають, що Кремль готує провокації проти власного населення

Російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону.

Російські пропагандисти заявили нібито про обстріл двох сіл у Бєлгородському районі РФ, що поблизу Харківської області. Таким чином РФ може почати провокації, щоб оголосити про масову мобілізацію.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За словами пропагандистів, "є постраждалі, яким надається допомога".

Як повідомлялось раніше, в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.

"За задумом Кремля, такі провокації мають стати приводом для оголошення в РФ загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - наголосили у РНБО.

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