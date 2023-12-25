Пропагандисти заявляють про "збиті F-16" в Україні – у Повітряних силах прокоментували

Російські пропагандисти почали ширити повідомлення, що окупаційна армія РФ нібито вже збиває винищувачі F-16 в Україні, попри те, що Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці літаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував чергову брехню росіян.

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд (не під запис - ред.), скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - додав речник.

Юрій Ігнат також відповів, чи готові винищувачі F-16 до відправлення до України.

"Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - пояснив він.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російських Су-30 та Су-34.

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