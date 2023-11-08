Пропагандисти заявляють, що на фронт відправляється "добровольчий батальйон" з українських полонених

Такі дії РФ є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Пропагандисти заявили, що українські військовополонені у складі угрупування "Каскад" вирушають на фронт.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" нібито склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні. Формування діятиме у складі угрупування "Каскад" так званої терористичної організації "ДНР" на території Донецької та Запорізької областей.
Американські аналітики наголошують, що такі дії Росії є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Раніше у воєнній розвідці повідомляли, що місця утримання російських військовополонених в Україні переповнені.
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