Пропагандисти заявляють, що на фронт відправляється "добровольчий батальйон" з українських полонених

Такі дії РФ є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Пропагандисти заявили, що українські військовополонені у складі угрупування "Каскад" вирушають на фронт.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Зазначається, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" нібито склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні. Формування діятиме у складі угрупування "Каскад" так званої терористичної організації "ДНР" на території Донецької та Запорізької областей.

Американські аналітики наголошують, що такі дії Росії є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Раніше у воєнній розвідці повідомляли, що місця утримання російських військовополонених в Україні переповнені.

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