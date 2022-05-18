"Пропагандистська ціль для внутрішнього споживання": у Міноборони відреагували на наміри Росії заборонити обмін бійців "Азова"

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву представників Держдуми Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов".

Маляр підкреслила, що заяви представників країни-агресорки щодо унеможливлення процесу обміну українських військових з "Азовсталі" спрямовані на внутрішню пропаганду.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону 18 травня

"У Росії є свої політичні процеси, є свої політичні угруповання. Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку (захисників Маріуполя – ред.) і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей з різних сил. Тому ми повинні їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект і на пропагандистську ціль для внутрішнього російського споживання", - зазначила вона.

Також Маляр закликала утриматись від публічних заяв щодо обміну полоненими в рамках евакуації українських захисників з "Азовсталі", адже надмірна публічність іноді може зашкодити не лише даній конкретній операції порятунку, а й всьому процесу обміну.

"Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи всією нашою країною, тому що це наші захисники, це наші герої, і дійсно ми всі робимо все можливе, щоб їх врятувати. Я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію, але триває операція порятунку. Це перше. По-друге, тривають перемовини. Тому що сама операція порятунку має декілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити і самому процесу, і нашим захисникам.

Користуючись нагодою й ефіром, я хочу вкотре звернутись до наших активістів, небайдужих людей, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії з обміну тієї чи іншої конкретної людини. Я хочу сказати, що часто це навпаки ускладнює процес перемовин. Це історія, якою повинні займатись професіонали", - наголосила заступниця глави МОУ.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура Росії подала до Верховного суду запит на внесення українського полку "Азов" до списку терористичних організацій.