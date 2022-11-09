Пропагандистський план для російського суспільства: Подоляк пояснив заяви Шойгу про вихід з Херсона

В України є свій план щодо звільнення тимчасово захоплених росіянами територій. На це не впливають заяви очільника міноборони РФ Шойгу.

В РФ пропагандисти створюють інформаційне підґрунтя для росіян. Вихід на лівий берег Херсона - це підготовка росіян до поразки у війні проти України.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Для росіян Херсон було дуже важко обороняти. Як вони самі казали, туди не можна було доставляти боєприпаси, живу силу тощо. Але протягом останніх двох тижнів вони довозили туди мобілізованих. Вони готували місто до жорсткої війни. Для них принципово створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. Звідти, якщо не вдасться втримати Херсон, а так і буде, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега - вони підвозять туди снаряди та мобілізованих”, - наголосив речник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас заяви Шойгу, за словами Подоляка, - це пропагандистський план. А він у них один - залишити всі тимчасово захоплені території України. Для цього вони готують інформаційне підґрунтя для російського суспільства. Вихід РФ на лівий берег Херсона пропагандисти будуть подавати як перемогу.

Нагадаємо, що міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ за річку Дніпро.

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